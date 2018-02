Incidente a Cadorago, auto ribaltata: paura per un ragazzo di 21 anni

Incidente a Cadorago intorno alle ore 14.30. Un'auto guidata da un giovane si è ribaltata lungo la strada provinciale 31. Il 21enne alla guida ha perso il controllo della vettura per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale intervenuti sul posto. Il giovane conducente è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Verde di Fino Mornasco e dai vigili del fuoco intervenuti nell'eventualità che il ferito fosse rimasto incastrato nell'abitacolo e per rimuovere il veicolo incidentato. La strada è rimasta chiusa per tutto il tempo necessario allo svolgimento dei soccorsi e delle rilevazioni dei vigili. Il ragazzo è uscito dalla macchina pressoché illeso. E' statio trasportato in codice verde al pronto soccorso.