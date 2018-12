Auto ribaltata a Blevio: vigili del fuoco e ambulanza

Incidente a Blevio intorno alle ore 19.40 sulla strada per Frazione Sopravilla. Un'auto si è ribaltata. A bordo c'era un uomo di 48 anni che è uscito pressoché illeso dall'abitacolo. La dinamica dell'incidente non è chiara. La viabilità è stata interrotta sulla strada per tutto il tempo necessario ai soccorsi e allo sgombero del veicolo incidentato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e un'ambulanza dell Croce Rossa di San Fermo della Battaglia.