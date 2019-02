Incidente ad Alserio nella notte, auto nel fiume: due feriti salvati dai vigili del fuoco

Paura ad Alserio per un incidente nella notte tra sabato 2 e domenica 3 febbraio: per cause in corso di accertamento un'auto è finita fuori strada in via Milanese, all'altezza del civico 20, terminando la sua corsa nel fiume sottostante. E' successo poco dopo la mezzanotte. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell'ordine, la macchina ha sbandato ed è volata fuori dalla carreggiata.

A bordo due persone, un uomo di 42 e una donna di 36 anni.

Come si vede nella gallery, per estrarli dalla vettura sono intervenuti i vigili del fuoco di Como che si sono calati nel dirupo e hanno portato in salvo i due automobilisti, affidandoli alle cure del personale medico intervenuto con due ambulanze da Lipomo e da Erba e due automediche da Como. Allertati anche i carabinieri di Como per ricostruire dinamica e cause dell'incidente. I due feriti sono stati portati in ospedale in codice giallo al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.