Cernobbio, auto bloccata nella rotonda per un guasto: donna "salvata" dai vigili, caos traffico

Un guasto e l'auto che non risponde più ai comandi: è successo a Cernobbio nella tarda mattinata di martedì 29 gennaio 2019, verso le 11.30. Una donna ha perso il controllo della vettura, probabilmente a causa di un guasto, mentre scendeva da via Volta verso la rotonda principale del paese su via Regina.

Secondo quanto appreso, l'automobilista, alla guida di una grossa Volvo, è riuscita a fermarsi in mezzo alla strada con il motore spento, tentando di far ripartire il mezzo.

Provvidenziale l'intervento della polizia locale che è riuscita a fermare la vettura prima che andasse a sbattere e provocasse danni agli altri mezzi.

Pesanti i disagi al traffico con i pullman provenienti da Como costretti a lunghe e laboriose manovre, assistiti dalla polizia locale di Cernobbio, che è rimasta sul posto fino alla rimozione dell'auto.