Villa Guardia, auto sbatte contro un tubo del gas

Incidente nella notte tra il 21 e il 22 settembre 2019 in via Cevedale a Villa Guardia. Un automobilista ha perso il controllo della sua vettura, ha sbandato ed è finito fuori strada andando a sbattere contro una tubatura del gas metano. La tubatura è stata danneggiata e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che hanno operato per riparare la perdita di gas. Non si segnalano feriti.