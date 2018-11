Incidente a Como, bus tampona auto sulla Napoleona: l'autista era ubriaco

Ha tamponato con il bus un'auto in via Napoleona a Como e al controllo con l'alcol test è risultato positivo. Nei guai un autista di Asf: il fatto, come riporta la Provincia, è successo nei giorni scorsi.

L'uomo, un 54enne del Canturino, era in servizio sulla linea urbana 1 quando, poco prima di mezzanotte di giovedì 22 novembre 2018, ha tamponato una vettura in via Napoleona. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia della Polstrada che ha sottoposto l'autista all'alcol test: più di 1,5 grammi per litro, questo il responso, dunque ben oltre il limite consentito per i conducenti professionali, che non dovrebbero bere del tutto mentre sono in servizio. A bordo non c'era nessun passeggero in quel momento.

Per l'autista è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza e la sospensione della patente. L'uomo ora rischia il licenziamento: Asf ha fatto sapere, riporta ancora il quotidiano, che "verranno presi i provvedimenti del caso".

