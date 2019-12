Ad Arosio investita una donna in Via Volta: è grave

L’incidente è avvenuto all’altezza del civico 6 di via Alessandro Volta e subito sono scattati i soccorsi, con l'arrivo di un automedica e di un'ambulanza dalla Croce Rossa di Cantù. La persona ferita sarebbe una donna, di cerca 42 anni, che circolava a piedi ed è stata investita da un’automobile. Dopo le prime cure d'urgenza, i sanitari hanno deciso di trasportarla in ospedale, preoccupati per le sue condizioni, che apparirebbero gravi.

La circolazione in via Volta è ripresa, anche se molto rallentata a causa del lavoro dei Carabinieri, intenti a svolgere i rilievi per accertare la dinamica dell'investimento ed eventuali responsabilità.