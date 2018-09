Alfonso Tolone, Michele Duchino e Alexander Solovyev: i ragazzi morti nell'incidente di Guanzate

Alfonso Tolone (19 anni di Fino Mornasco), Michele Duchino e Alexander Solovyev (entrambi 21enni di Guanzate): sono questi i nomi dei tre ragazzi morti nell'incidente di sabato 8 settembre 2018 a Guanzate.



Lo schianto è avvenuto in via Madonna intorno alle 3: secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri di Cantù l'auto, guidata da Tolone, avrebbe fatto tutto da sola. La vettura è uscita di strada ribaltandosi più volte prima di finire la propria corsa contro il muro di una casa. Sul posto sono subito intervenuti i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco. Per i tre giovani purtroppo non c'è stato nulla da fare. Ferito un quarto ragazzo di 21 anni, estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco.