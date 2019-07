Morto Alberto Buzzoni di Cantù, il ciclista investito a Novedrate

E' morto il ciclista investito da un'auto a Novedrate nella mattina di domenica 7 luglio 2019 insieme a un altro ciclista. Alberto Buzzoni, 73 anni di Cantù, non ce l'ha fatta: è deceduto all'ospedale di Cantù per la gravità deIle ferite riportato nell'incidente avvenuto in via Meda. Era insieme a un amico di 70 anni quando sono stati investiti per cause in corso di accertamento. Le condizioni del 73enne sono apparse subito molto gravi tanto che è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso. Portato all'ospedale di Cantù in codice rosso purtroppo non ce l'ha fatta ed è deceduto per la gravità delle ferite riportate. L'altro ciclista è stato ricoverato in codice giallo ed ha una prognosi di 60 giorni.