Incidente a Nesso, coinvolto gruppo di ciclisti: un ragazzo finisce nella scarpata

Incidente a Nesso nella mattinata del 27 maggio 2018. Un gruppo di ciclisti è rimasto coinvolto in una brutta caduta, forse causata dall'urto con un veicolo. L'incidente è avvenuto lungo la provinciale 44, in via del Tivano intorno alle 10.15. È stato richiesto l'intervento anche dell'elicottero del 118 per soccorrere un ragazzo di 25 anni che ha riportato serie ferite. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. il ragazzo è finito giù da una scarpata a lato della strada. Per recuperarlo e trarlo in salvo sono intervenuti anche gli uomini della delegazione lariana del Soccorso Alpino.