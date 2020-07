Incidente in moto a Valmorea: morto un ragazzo di 19 anni

Un ragazzo di 19 anni è morto a seguito di una caduta in moto avvenuta nella tarda serata del 13 luglio 2020 a Valmorea. Il giovane stava percorrendo via IV Novembre, nella frazione di Caversaccio, quando poco dopo le ore 23, per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo della due ruote ed è rovinato a terra riportando ferite e lesioni molto gravi. E' stato soccorso da un'ambulanza del Sos di Olgiate Comasco e da un'automedica. Le sue condizioni sono apparse subito critiche ed è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice rosso dove è deceduto nella notte. S. V. - queste le sue iniziali - era residente a Lurate Caccivio. Sono intervenuti i carabinieri per le indagini sull'accaduto.

