Incidente a Lurago d'Erba: morta donna di 36 anni

Incidente mortale a Lurago d'Erba poco prima delle oere 19 del 15 novembre 2019. Due auto si sono scontrate mentre percorrevano la strada provinciale (ex statale) 342. A bordo delle due auto c'erano una donna di 36 anni e un uomo di 63 anni. Vani i soccorsi per la donna che è morta durante il trasporto in ambulanza. La donna era residente a Brivio in provincia di Lecco.