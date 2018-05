Ticino, cade dalla scala e si ferisce al collo con un piede di porco: grave operaio comasco

Grave incidente sul lavoro martedì 22 maggio 2018 in Ticino: ferito un operaio comasco.

L'infortunio poco prima delle 12 ad Arcegno in un cantiere per i lavori di ripristino di una stalla, danneggiata da un incendio nelle scorse settimane. Coinvolto un 44enne italiano della provincia di Como, che era al lavoro su una scala ad un'altezza di circa 1 metro e mezzo.

Secondo una prima ricostruzione - scrive la polizia cantonale ticinese in un comunicato- e per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, il 44enne ha perso l'equilibrio cadendo a terra con in mano un piede di porco che gli ha causato una ferita al collo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che dopo aver prestato le prime cure all'operaio, lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale. Il 44enne ha riportato una grave ferita.