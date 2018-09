Ossuccio, precipita dal tetto per 8 metri: gravissimo operaio

Grave incidente sul lavoro a Ossuccio (Tremezzina) nella tarda mattinata di lunedì 17 settembre 2018: secondo le prime informazioni, per cause in corso di accertamento un operaio di 38 anni è caduto da un tetto su cui pare stesse facendo dei lavori, ferendosi gravemente.

Un volo di circa 8 metri in un impianto lavorativo di via Luigi Vaccani al civico 4. E' successo intorno alle 11.30: sul posto sono stati immediatamente allertati i soccorsi in codice rosso: a Ossuccio sono arrivate ambulanza da Menaggio e elisoccorso del 118 da Como.

Intervenuti, come di prassi, Asl Distretto di Como, Vigili del fuoco e carabinieri di Menaggio.