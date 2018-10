Mozzate, braccio incastrato in un macchinario: 2 operaie ferite

Incidente sul lavoro in un'azienda di Mozzate nella mattina di martedì 23 ottobre 2018: due operaie sono rimaste ferite. Secondo le primissime informazioni una delle due donne stava lavorando ad un macchinario quando, per cause in corso di accertamento, è rimasta incastrata col braccio. Per aiutarla è intervenuta una collega, che però è rimasta a sua volta intrappolata nel macchinario. E' successo in una tessitura di via Santa Maria, 22.

Subito sono stati chiamati i soccorsi, in primis i vigili del fuoco intervenuti da Como e Saronno con due squadre per liberare le donne, una di 39 e l'altra di 47 anni.

Sul posto anche il personale medico arrivato con due automediche da Como e Varese e un'ambulanza da Appiano. Richiesto anche l'intervento dell'elicottero del 118, decollato da Bergamo che ha trasportato una delle due donne ferite in ospedale in codice giallo. Stesso codice, dunque indicazione di media gravità, anche per l'altra operaia, trasportata in ambulanza.

Nell'azienda, come prassi, sono arrivati anche i tecnici di Ats Insubria e i carabinieri di Cantù per accertare quanto accaduto.

Soltanto qualche giorno fa sempre a Mozzate un operaio era stato schiacciato da una lastra di metallo, rimanendo gravemente ferito.