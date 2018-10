Incidente sul lavoro a Mozzate, schiacciato da una lastra di metallo: grave operaio

Grave infortunio sul lavoro in un'azienda di Mozzate nella tarda mattinata di venerdì 19 ottobre 2018: ferito in maniera seria un uomo di 55 anni.

E' sucesso alla ditta Imit di via Tarantelli poco prima delle 11.30. Secondo quanto ricostruito, l'operaio è rimasto schiacciato da una lastra di metallo del peso di 900 chili.

A Mozzate sono intervenute d'urgenza ambulanza e automedica, ma le condizioni del ferito hanno spinto a far intervenire l'elisoccorso del 118. Il 55enne è stato portato in codice rosso all'ospedale Circolo di Varese.

Sul posto anche i carabinieri di Cantù per ricostruire l'accaduto.