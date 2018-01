Cade da un dirupo nel parco di Villa d'Este: morto

Drammatico incidente sul lavoro a Cernobbio nel pomeriggio di giovedì 25 gennaio 2018: un uomo di 58 anni è morto mentre stava lavorando nel parco di Villa d'Este.

Il fatto poco dopo le 14. Subito si sono messi in moto i soccorsi: a Cernobbio sono arrivati vigili del fuoco di Como, ambulanza e automedica, ma anche l'elicottero del 118, atterrato nel parco di Villa d'Este. Purtroppo per l'uomo non c'è stato niente da fare.

Nel video l'elisoccorso che lascia la zona.

Secondo le primissime ricostruzioni, pare che l'uomo fosse al lavoro perforando la parete rocciosa utilizzando delle funi insieme a un collega. I due erano al lavoro dalla mattina. Poco dopo le 14, per cause in corso di accertamento, il 58enne è caduto dal dirupo. Un volo di decine di metri che non gli ha lasciato scampo. Il collega che si trovava con lui ha subito lanciato l'allarme, allertando i soccorsi.



L'incidente è avvenuto sulla Regina vecchia nell'area, sempre di proprietà dell'hotel, che si trova sulla sinistra una volta superato l'ingresso di Villa d'Este, a circa 150 metri in direzione di Moltrasio.

Sul posto per ricostruire la dinamica dei fatti i tecnici di Ats Insubria e i carabinieri di Como. Nel video le operazioni dei vigili del fuoco di Como per recuperare la salma.

