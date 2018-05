Mariano Comense, cade da un ponteggio: operaio soccorso dall'elicottero

Incidente sul lavoro nella mattina di martedì 29 maggio 2018 a Mariano Comense: secondo quanto ricostruito, un operaio di 57 anni è caduto da un'impalcatura di un'azienda di via dei Vivai. Grande lo spavento per le condizioni dell'uomo: subito, infatti, sono stati allertati i soccorsi.

Sul posto sono arrivate un'ambulanza da Cantù e un'automedica da Como allertate in codice rosso, ma è stato ritenuto necessario anche l'intervento dell'elisoccorso decollato da Bergamo. Allertati anche i carabinieri di Cantù, la polizia locale e Ats Insubria per gli accertamenti del caso.

Dopo le prime cure da parte del personale medico è stato appurato che le condizioni del 57enne erano fortunatamente meno gravi di quanto sembrasse: secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita e non avrebbe riportato fratture. E' stato trasportato per accertamenti in ospedale al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in elicottero in codice giallo.

La scorsa settimana un altro operaio comasco non era stato altrettanto fortunato: cadendo da una scala con in mano un piede di porco si era ferito gravemente al collo. E' successo in Ticino.