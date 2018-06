Lurago d'Erba, cade da un ponteggio e precipita per 5 metri: grave operaio

Incidente sul lavoro nella mattina di mercoledì 6 giugno 2018 a Lurago d'Erba: un operaio di 46 anni stava lavorando nel cantiere di una casa in costruzione in via Alessandro Manzoni. L'uomo era su un ponteggio quando, per cause in corso di accertamento, è scivolato precipitando al suolo da un'altezza considerevole, almeno 5 metri secondo quanto si è potuto apprendere.

Subito sono stati chiamati i soccorsi, allertati in codice rosso intorno alle 10.30: a Lurago d'Erba sono arrivati ambulanza e automedica, oltre ai vigili del fuoco. Intervenuti, come da prassi, anche i tecnici di Ats Insubria e i carabinieri di Cantù per accertare la dinamica e le cause dell'incidente.

Il 46enne è stato portato in ospedale in codice giallo che indica una media criticità, con ferite serie.

Incidente analogo a quanto accaduto a Mariano Comense lo scorso 29 maggio: anche il quel caso un operaio era caduto da un'impalcatura ed era stato soccorso dall'elicottero.