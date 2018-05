Appiano Gentile, precipita per 4 metri nello scavo del cantiere: grave operaio

Incidente sul lavoro nella mattina di giovedì 31 maggio 2018 ad Appiano Gentile in via delle Strette. Ferito in maniera seria un operaio di 78 anni. L'episodio intorno alle 10 a soli due giorni di distanza da un altro infortunio sul lavoro, questa volta a Mariano Comense, dove un operaio è caduto da un'impalcatura riportando ferite serie.

Secondo le primissime informazioni raccolte, l'uomo è scivolato cadendo nello scavo di cantiere dove erano in corso dei lavori. Il 78enne è caduto da un'altezza di circa 4 metri. Subito è scattato l'allarme e i soccorsi sono stati allertati in codice rosso, dunque, con la massima gravità: ad Appiano sono arrivati ambulanza da Lurate e automedica da Como. E' stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre l'uomo dallo scavo. Il ferito è stato affidato alle cure del personale medico che ha prestato il primo soccorso per poi trasportarlo all'ospedale in codice giallo al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.

Nell'azienda, come prassi, sono arrivati anche i tecnici di Ats Insubria e i carabinieri di Cantù per ricostruire quanto accaduto e la dinamica dell'incidente.