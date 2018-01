Investito da un'auto a Mariano Comense: grave un pensionato

Paura a Mariano Comense per un uomo di 71 anni investito da un'auto mentre stava attraversando i binari del passaggio a livello di via Carlo Mauri.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 14: sul posto sono interventute l'automedica, un'ambulanza di Lurago d'Erba e l'elisoccorso del 118 atterrato in piazza Mercato. Allertati anche i carabinieri di Cantù.​ Le condizioni dell'uomo sarebbero gravi: è stato portato in ospedale a Gravedona in codice rosso. Al vaglio delle forze dell'ordine la dinamica dell'incidente.

Per permettere i soccorsi è stata sospesa temporaneamente la circolazione dei treni sul tratto della linea Milano-Asso interessata dall'incidente. I treni hanno ripreso a circolare intorno alle 14.45, con ritardi massimi registrati fino a 40 minuti.

Solo pochi giorni fa, il 28 dicembre 2017, una donna è morta a Como investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Bixio.