Incidente all'incrocio tra via Dante e via Grossi, divelta centralina dei semafori strada chiusa e poi riaperta

Incidente all'alba a Como all'incrocio tra via Dante e via Tommaso Grossi intorno alle ore 5.30 del 23 novembre 2019. A seguito dell'incdente una macchina è andata a sbattere contro la centralina dei semafori dell'incrocio. Per tutta la mattina la polizia locale ha dovuto presidiare l'incrocio per consentire l'attraversamento dei pedoni mentre via Grossi è rimasta chiusa nel tratto compreso tra viale Lecco e via Dante.

Nel corso della mattina il Comune con i suoi tecnici e l’impresa di manutenzione sono intervenuti in via Tommaso Grossi sostituendo la centralina divelta con una nuova centralina provvisoria, e hanno così ripristinato il funzionamento del semaforo. Settimana prossima l’intervento sarà completato posizionando una centralina definitiva.

Gallery