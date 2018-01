Incidente a San Siro, schianto in galleria: feriti gravi

Gravissimo incidente a San Siro intorno alle ore 17 di mercoledì 31 gennaio 2018. Nel tratto di strada che corre in galleria si è verificato un pauroso schianto in cui sono coinvolti almeno due veicoli, tra i quali un mezzo pesante. Le persone ferite sarebbero quattro e stando alle prime informazioni due di loero avrebbero riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenute numerose unità del 118: Croce Rossa di Menaggio, Lariosoccorso di Dongo, Croce Azzurra di Porlezza due auto mediche. In aiuto ai soccorritori del 118 sono intervenuti anche i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni.

Un ferito incastrato

I vigili del fuoco hanno dovuto faticare per riuscire a estrarre dalle lamiere di una delle auto coinvolte una persona che era rimasta incastrata nell'abitacolo. Tra i feriti ci sono una giovane donna di 27 anni e due uomini. Seguiranno ulteriori dettagli.