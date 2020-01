Incidente a Fino Mornasco: coinvolto un ragazzo di 19 anni

Incidente a Finio Mornasco intorno alle ore 15 del 16 gennaio 2019. Nello schianto avvenuto sulla Sp27 sono state coinvolte due auto. Sono tre le persone rimaste ferite: un ragazzo di 19 anni e due uomini di 43 e 44 anni. I tre feriti sono stati trasportati all'Ospedale di Cantù e all'Ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Sono intervenuti sul posto i carabinieri di Cantù e i vigili del fuoco di Como la Croce Azzurra di Como e la Croce Verde di Fino Mornasco. Non è stato segnalato nessun codice rosso, ma risulta un ferito con lesioni serie ma non in pericolo di vita.