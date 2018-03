Incidente a Carlazzo, scontro auto-moto: 2 feriti, paura per un 16enne

Incidente stradale poco dopo le 17 di venerdì 16 marzo 2018 a Carlazzo: per cause ancora in corso di accertamento un'auto e una moto si sono scontrate in via Molinazzo, in località San Pietro Sovera. Due i feriti, un ragazzo di appena 16 anni e un uomo di 54. Sul posto per soccorrere i feriti sono arrivate automedica e croce azzurra di Porlezza, chiamate in codice rosso. Sul posto per i rilievi sono stati allertati i carabinieri di Menaggio. A loro il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente. I feriti sono poi stati portati in ospedale in codice giallo: le loro condizioni sono serie, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Solo poche ore prima, nella notte di venerdì 16 marzo, un motociclista canturino di 59 anni è rimasto gravemente ferito a Cantù cadendo dalla moto.