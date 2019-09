Val Cavargna, infortunio nel cantiere della centrale elettrica: un uomo in gravi condizioni

Emergenza in Val Cavargna, nel primo pomeriggio di lunedì 9 settembre 2019, per un uomo che operava con un mezzo meccanico all'interno del cantiere di una centrale elettrica situata in territorio di San Nazzaro V.C.

L'uomo, di 75 anni d'età, è stato soccorso dall'elicottero del 118 e trasportato in gravi condizioni all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.