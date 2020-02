Monte S. Primo, esce dal sentiero con la bici: ragazzo ferito recuperato dai vigili del fuoco

È stato necessario oggi, 16 febbraio 2020, un intervento tecnico urgente dei vigili del fuoco di Canzo in località monte S. Primo, Canzo. Un ragazzo infatti, aveva fatto perdere le sue tracce dopo essere uscito per fare un giro in bicicletta. I vigili del fuoco si sono spesi quindi in primis per cercarlo, poi, una volta trovato, avendo constatato che era uscito dal sentiero con la bici, si sono adoperati per trarlo in salvo. Il ragazzo potrebbe avere una clavicola fratturata.