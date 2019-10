Incidente a Beregazzo, grave motociclista: soccorso dall'elicottero

Grave incidente a Beregazzo con Figliaro. Intorno alle 14.20 del 5 ottobre 2019 una macchina e una moto si sono scontrate all'incrocio tra via Piave e via Grigna. Pressoché illeso il conducente 40enne della Peugeot 308, mentre il centauro che era in sella a una BMW di grossa cilindrata è rimasto ferito in modo molto grave. Sul posto sono intervenute un'ambulanza del Sos di Olgiate Comasco e un'auto medica ma vista la gravità del motociclista è stato richiesto anche l'intervento dell'elicottero del 118 di Como. L'uomo, un 61enne, è stato trasportato in volo d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano dove circa due ora dopo risultava essere ancora vivo ma ricoverato in gravi condizioni.