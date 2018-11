Incidente in autostrada a Monte Olimpino: caos traffico

Caos traffico a Como a causa di un incidente avvenuto intorno alle ore 6.30 in autostrada, nel tratto che attraversa Monte Olimpino, il 9 novembre 2018. L'incidente ha coinvolto una donna di 31 anni e un uomo di 44 anni. Nessuno di loro è rimasto ferito in modo grave, ma l'incidente ha reso necessario chiudere l'autostrada in direzione nord costringendo le auto provenienti da Milano a uscire a Com o sud. Questo ha causato pesanti intasamenti sulla viabilità ordinaria. Si sono formate code anche in uscita dall'autostrada per chi arriva da nord poiché la rotatoria di Grandate è risultata intasata.