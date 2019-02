Incidente in autostrada a Monte Olimpino: un ferito

Scontro tra auto in autostrada a Como, in direzione di Milano. Poco prima della galleria di Monte Olimpino quattro auto sono rimaste coinvolte in un incidente. Un uomo di 57 anni è stato soccorso per traumi al volto e al collo causati dallo scoppio dell'airbag. Una delle auto ha perso liquido dal motore. E' stato necessario chiudere l'autostrada in direzione di Milano per consentire le operazioni di pulizia della carreggiata e la messa in sicurezza.

L'incidente è avvenuto sulla corsia di sorpasso. Si sono registrate lunghe code dalla dogana e da Tavernola.