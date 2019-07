Como, si allarga lo scandalo corruzione: nuovi indagati

Salgono, in tutto, a 23 le persone coinvolte nella maxi inchiesta condotta dal pm di Como, Pasquale Addesso, su imprenditori, commercialisti ed ex funzionari e dirigenti dell'agenzia dell' Entrate di Como. Dopo i primi cinque arresti eseguiti il 24 giugno sono stati iscritte nel registro degli indagati altre diciotto persone. Si tratta per lo più di dirigenti di associazioni sportive e imprenditori, tutti comaschi, ma c'è anche un ex dipendente dell'Agenzia delle Entrate.