Guardia di Finanza al Casinò e al Comune di Campione d'Italia

La Guardia di Finanza è tornata a Campione d'Italia, dopo il blitz del 28 novembre 2017.

Nella mattina di martedì 12 giugno 2018, come riporta la Provincia, le Fiamme Gialle sono tornate nell'enclave per acquisire nuova documentazione, sia in Comune che al Casinò.

Massimo riserbo al momento sull'operazione.

Sotto la lente della Finanza c'è la situazione economica in cui versano la casa da gioco e l'ente comunale, che nei giorni scorsi ha dichiarato il dissesto finanziario.