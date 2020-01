Auto incendiata a Como in piazza San Rocco: le immagini

Auto incendiata a Como: è accaduto in via Milano poco prima delle ore 16 del 14 gennaio 2020. Non si conoscono ancora le cause del rogo.

Gurda il video dell'incendio

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L'incendio ha causato notevoli disagi alla viabilità poiché si è verificato in corrispondenza della nuova rotatoria tra via Napoleona e via Milano.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco del comando di via Vallegio di Como. Due squadre a bordo di un'autopompa e di un'autobotte hanno estinto il rogo in pochi minuti. Nessuna persona è rimasta ferita. L'ipotesi più probabile è il gusto accidentale della vettura.

Disagi alla viabilità

