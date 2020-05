Turate, incendio in cucina, un ferito: intervenuti i vigili del fuoco

Una cucina è andata a fuoco oggi pomeriggio, 6 maggio 2020, a Turate. I vigili del fuoco, provenienti dai distaccamenti di Lomazzo e Saronno, sono intervenuti prontamente, poco dopo le 18, per domare l'incendio nell'abitazione in via Cadorna. Si pensa che le fiamme siano stete generate da qualche contatto o comunque che siano riconducibili ad apparecchiature elettriche. Un uomo è rimasto ferito e trasportato, in codice giallo, al Sant'Anna per accertamenti.

