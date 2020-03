Ponzate, incendio in una palazzina. Ma la strada è impervia: intervengono i fuoristrada

Intorno alle 11 di ieri sera, 12 marzo, i vigili del fuoco di Como, insieme alle squadre di Cantù e di Erba, sono intervenuti a Ponzate, per l'incendio del tetto di una villetta. Raggiungere però il luogo con i camion era impossibile, per questo motivo i pompieri hanno dovuto utilizzare i mezzi fuoristrada, attrezzati contro gli incendi boschivi. Grazie all'intervento comunque tempestivo, le fiamme non hanno invaso completamente l'abitazione, ma si sono limitati a un area di circa 10 metri quadrati di tetto. Non c'è nessun ferito e le autorità sono al lavoro per capire le cause del rogo.