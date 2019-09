Incendio nella notte a Cantù: i pompieri domano le fiamme, ma c'è un intossicato

Un'abitazione in fiamme questa notte, poco prima delle 2, a Cantù, in via monte Rosa. Sono dovute intervenire tre squadre dei vivili del fuoco, da Como e da Cantù, per domare l'incendio e una persona è rimasta intossicara dal fumo e dalle esalazioni dei combustibili. Non sono ancora note le cause che hanno portato le fiamme nella cascina.

I soccorsi per domare l'incendio in un'abitazione a Cantù Non ci sono foto disponibili.