Nessun pericolo ambientale per l'incendio di Bulgarograsso

E' la notizia che tutti attendevano, soprattutto i cittadini residenti nella zona di Bulgarograsso e nei paesi vicini. La nube che si è sprigionata nel corso dell'incendio divampato a seguito di un esplosione alla ditta Ecosfera di Bulgarograsso non desta preoccupazione per la salute pubblica. I vapori esalati sono a base di acetato di etile pertanto, sebbene irritanti, non causano rischio per la salute se immessi nell'aria non a diretto contato con l'uomo. Arpa Lombardia è intervenuta con una squadra per le emergenze e ha effettuato le misurazioni necessarie e verificare la qualità dell'aria lungo il perimetro circostante l'azienda in cui è avvenuta l'esplosione.