Olgiate Comasco in fiamme un appartamento: incendio di natura elettrica

Oggi, 24 febbraio 2020, intorno alle 13.20 i vigili del fuoco di Como e Appiano gentile sono intervenuti urgentemente in un appartamento a Olgiate Comasco. Erano circa le 13.20 e l'abitazione in via Ronconi ha preso fuoco probabilmente a causa di problematiche di natura elettrica. Non si segnalano feriti. Le cause precisie dell'innesto sono ancora in corso di accertamento.