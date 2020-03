Incendio a Nesso: in fiamme tetto e mansarda di una villetta

Intervento dei vigili del fuoco di Como e Canzo ieri, 29 febbraio, in tarda serata a causa dell'incendio di tetto e sottotetto di una villetta di 2 piani in via Tivano, a Nesso.

L'incendio ha coinvolto ben 100 metri quadrati della proprietà, mandando in fiamme il piano mansardato. Non ci sono feriti ma l’inagibilità dei locali ha costretto i residenti ad andare a stare per qualche giorno da dei parenti.