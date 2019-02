Auto bruciata con una persona dentro: donna morta a Uggiate Trevano

Una persona è morta questa mattina, 18 febbraio 2019, a Uggiate Trevano. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l'incendio di un'autovettura andata in fiamme in via Somazzo, la strada che porta all'omonimo santuario. Già durante le fasi di spegnimento del rogo i pompieri hanno capito che all'interno della Fiat Panda che andava fuoco si trovava un cadavere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per capire, grazie al contributo dei vigili del fuoco, le cause dell'incendio che serviranno a determinare se si sia trattato di un tragico fatto accidentale o di un suicidio, o se al contrario il rogo sia stato appiccato da una persona sparita poi dal luogo della tragedia.

L'allarme è scattato appena prima delle 7 del mattino. Dopo pochi minuti i vigili del fuoco erano già giunti sul posto e stavano operando per spegnere l'incendio.

L'ipotesi più probabile

Stando ai primi elementi raccolti dagli inquirenti sembrerebbe che si sia trattato di un suicidio. La vittima sarebbe una donna residente in paese. Le motivazioni potrebbero essere da ricercare in gravi problemi economici che affliggevano da tempo la donna. Ad ogni modo, le condizioni del corpo non hanno permesso ancora di identificare il corpo con totale certezza, ma è anche vero che i famiglieri della donna la cercavano dalle prime ore della mattina.

I vigili del fuoco hanno riscontrato la presenza di liquido infiammabile che accrediterebbe l'ipotesi del dolo.