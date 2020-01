Incendio nella notte a Montano Lucino: in fiamme il cassone rifiuti di un'azienda

Poco prima della mezzanotte di ieri, primo gennaio, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire con un importante dispiegamento di uomini e mezzi per spegnere l’incendio divampato da un cassonetto in via Verdi a Montano Lucino.

L’enorme contenitore per rifiuti si trovava in un piazzale all’interno di un’azienda e i pompieri hanno impiegato più di due ore per mettere in sicurezza la zona e spegnere le fiamme. Sul posto anche i carabinieri per accertare le cause del rogo.