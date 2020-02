Incendio in una stalla a Mariano Comese, salvati gli animali

È andata a fuoco oggi, 29 febbraio 2020, una piccola stalla a Mariano Comense, in via Sant'Agostino. Per domare le fiamme e mettere in salvo gli animali presenti all'interno sono intervenuti, intorno alle 13.20 i vigili del fuoco di Cantù e Seregno. Nell'incendio non sono state coinvolte persone e gli animali sono stati tratti tutti in salvo grazie alla tempestività dell'intervento.