Mariano Comense: incendio nella notte vicino al cimitero

I vigili del fuoco di Cantù sono dovuti intervenire questa notte, 2 febbraio, a Mariano Comense, in via per Cabiate, a causa dell’incendio di un cumulo di rifiuti abbandonati nella zona del cimitero. Le fiamme sono state domate ma è stato necessario l'intervento dei carabinieri che ora, dopo gli accertamenti sul posto, stanno indagando per ricostruire la dinamica dei fatti e capire da cosa il fuoco abbia avuto origine.

Il fumo ha reso l’aria irrespirabile nella zona per diverso tempo anche dopo che le fiamme erano state spente: oltre ai rifiuti infatti aveva preso fuoco anche un cassone di plastica.