Mariano Comense, i pompieri lottano ancora contro l'incendio della discarica

La situazione è sotto controllo ma l'attenzione da parte dei vigili del fuoco è ancora alta: non si è ancora spento del tutto l'incendio divampato alla discarica di Mariano Comense sabato 3 febbraio 2018.

Continuano le operazioni di messa in sicurezza. Nella notte i vigili del fuoco hanno mantenuto un presidio costante un autobotte e 2 uomini, ma nelle prime ore del mattino è stato necessario usare getti d’acqua ad alta pressione per alcuni focolai ripartiti. Nella mattinata si è proceduto al cambio di personale per assicurare continuità alle opere di bonifica del sito che resta costantemente sotto controllo.