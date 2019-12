Incendio tetto Lurago Marinone: per spegnerlo due autopompe e un'autobotte

Ieri, 8 dicembre, due squadre dei vigli del fuoco, partite dalle sedi di Lomazzo e Appiano Gentile, sono dovute intervenire in via Brugo a Lurago Marinone. Erano circa le 10.30 di sera quando il tetto di una villetta nella zona residenziale del paese ha preso fuoco. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme con due autopompe e un'autobotte. È la quarta volta dall'inizio di dicembre che un tetto in provincia di Como brucia. Non si segnalano feriti.