Lipomo, auto si incendia all'interno del box: intervenuti vigili del fuoco

Ieri sera, 11 marzo 2020, verso mezzanotte è stato reso necessario un intervento dei vigili del fuoco per domare l'incendio all'interno di un box a Lipomo, in via Matteotti. Ad essere in fiamme un'automobile parcheggiata al suo interno. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute prontamente, limitando anche i danni alle costruzioni e ai veicoli nelle vicinanze. In loco i vigili del fuoco della squadra centrale di Cantù, Areu e il personale del 118. Non si segnalano feriti.