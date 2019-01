Incendio a Domaso, vivaio in fiamme

Incendio a Domaso in un'azienda florovivaistica di via Case Sparse al civico 132. Le fiamme sono divampate verso le 19.30 di martedì 15 gennaio 2019 per cause in corso di accertamento.



Sul posto sono intevenuti i vigili del fuoco: impegnativo e lungo il lavoro per spegnere il fuoco che ha visto in azione per ore 5 squadre dei pompieri. Allertati anche i carabinieri di Menaggio. Sul posto anche un'ambulanza da Dongo: secondo le primissime informazioni, ci sarebbe una persona coinvolta anche se non ci sarebbero feriti.