Incendio a Villa Guardia: i pompieri salvano 2 persone imprigionate nelle fiamme

Incendio in un appartamento a Villa Guardia. Le fiamme sono divampate al quarto e ultimo piano di un palazzo di via Belvedere nel pomeriggio del 1 aprile 2018. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco, compreso un elicottero. All'interno dell'appartamento erano rimaste intrappolate due persone che a causa del fumo e delle fiamme non riuscivano a uscire dall'abitazione. I pompieri, però, sono intervenuti prontamente e le hanno tratte in salvo per poi affidarle alle cure del 118.