Ha incendiato l'auto dell'ex compagna al Val Mulini: arrestato pompiere

Anziché spegnere il fuoco lo ha appiccato, per incendiare l'auto della ex compagna. Un pompiere in forze al comando dei vigili del fuoco di Milano è stato arrestato per l'incendio a una macchina avvenuto il 26 marzo 2018. A incastrarlo sono state le telecamere di sorveglianza dell'autosilo Val Mulini, dove è stato compiuto l'atto incendiario. Qui il video che cattura il gesto dell'uomo.

La polizia della Questura di Como è riuscita a risalire al responsabile dopo avere esaminato le immagini delle telecamere di sorveglianza e dopo che l'uomo è stato riconosciuto dall'ex compagna proprietaria della vettura data alle fiame.

La donna ha raccontato, tra l'altro, che da qualche mese subiva lo stalking da parte dell'ex fidanzato pompiere e che proprio quel giorno lo aveva incrociato all'autosilo, ma credeva si trovasse lì per caso visto che spesso effettuava visite all'ospedale.

Quando la squadra mobile ha ricostruito compiutamente i fatti e ha dovuto eseguire l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, l'uomo si trovava vicino a Foggia. E' stata, dunque, richiesta la collaborazione della squadra mobile foggiana per fermare e arrestare il vigile del fuoco.