Cortocircuito, incendio in via Vitani a Como: donna intossicata dai fumi

Paura in centro storico a Como dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire nel primo pomeriggio del 2 dicembre 2019 per spegnere un incendio divampato nella cucina di un appartamento di via Vitani. La proprietaria di casa quando è rincasata ha trovato la cucina in balia del fumo e delle fiamme. Ha allertato i vigili del fuoco ma nel frattempo ha riportato una leggera intossicazione causata, appunto, dai fumi sprigionati dal fuoco che ha arso sedie e altri arredi della cucina. Si presume che il rogo sia scaturito da una scintilla causata da un cortocircuito di un computer.

